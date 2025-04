Furti e spaccio di droga, Porta Nuova e Pradaval nel mirino della polizia

Controlli a tappeto della polizia tra la stazione di Verona Porta Nuova e piazza Pradaval: un arrestato e due denunciati.

Sono stati rafforzati i controlli della polizia di Stato nella zona della stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e nelle zone limitrofe. Ieri, martedì 29, in poche ore, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un trentottenne e denunciato due ventenni, tutti cittadini marocchini irregolari sul territorio nazionale e già noti alle forze dell’ordine.

L’arresto è scattato intorno alle 14, quando gli agenti delle Volanti hanno intercettato in piazzale XXV Aprile un cittadino straniero più volte segnalato come soggetto dedito allo spaccio. L’uomo è stato trovato in possesso di due pezzi di hashish occultati nella tasca della giacca.

Condotto negli uffici di Lungadige Galtarossa per approfondimenti, gli agenti hanno trovato all’interno di uno dei calzini indossati dal trentottenne anche una bustina contenente cocaina, mentre un altro involucro con la medesima sostanza è stato rinvenuto sotto il sedile dell’auto con cui l’uomo è stato accompagnato in Questura.

Al termine degli accertamenti, il trentottenne – gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione – è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il secondo arresto.

Due ore dopo gli agenti delle Volanti sono intervenuti nuovamente in piazzale XXV Aprile a seguito della segnalazione del furto di un portafoglio commesso ai danni di un cittadino straniero. Secondo quanto accertato dagli operatori, la vittima era stata avvicinata con una scusa da un giovane nordafricano che, approfittando della sua distrazione, aveva sfilato dalla tasca della sua giacca il portafoglio, per poi allontanarsi in bicicletta insieme ad un complice.

Rintracciato poco lontano dagli agenti, il responsabile – un ventenne marocchino gravato da numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti – è stato trovato in possesso alcune dosi di hashish e marijuana, occultate all’interno dei pantaloni. Il connazionale in sua compagnia è stato, invece, trovato in possesso di una ricetta medica falsa con la prescrizione di Rivotril e Lyrica e di numerose compresse dei due farmaci, materiale tutto sottoposto a sequestro.

Al termine degli accertamenti, l’autore del furto è stato denunciato per furto con destrezza e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il connazionale è stato denunciato per falsità materiale commessa dal privato, ricettazione e per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Irregolare in piazza Pradaval.

Infine, nel corso dell’attività di controllo nei giardini di piazza Pradaval, ieri pomeriggio gli agenti delle Volanti hanno individuato un cittadino algerino di 19 anni, sprovvisto di documenti di identificazione e gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio. Al termine dei controlli è stata accertata la posizione irregolare del diciannovenne sul territorio nazionale, e il giovane è stato accompagnato presso il Cpr di Gradisca d’Isonzo.