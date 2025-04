Centro storico senza negozi: l’allarme di Confcommercio Verona contro la “svolta abitativa”.

La possibilità di convertire negozi in abitazioni, prevista nel nuovo regolamento edilizio approvato dalla Giunta di Verona, infiamma Confcommercio Verona. Le prime critiche arrivano dal presidente Paolo Arena che esprime “forte preoccupazione per le conseguenze di questa misura sul centro storico cittadino”.

Secondo l’associazione di categoria, “la norma potrebbe incentivare la trasformazione di negozi in appartamenti destinati ad affitti brevi, peggiorando la già precaria vivibilità urbana e accelerando il processo di desertificazione commerciale“.

“Il rischio – sottolinea Arena – è di alimentare ulteriormente lo squilibrio tra funzioni turistiche e residenziali, a scapito del tessuto economico locale”.

Nel mirino anche il metodo con cui è stata adottata la misura: “Non c’è stato alcun confronto con le categorie economiche – lamenta Confcommercio – nonostante si parli spesso di partecipazione come principio guida”.

Arena sottolinea come “sarebbe stato utile discutere l’introduzione di una categoria funzionale specifica per gli affitti turistici, sulla scorta di quanto già fatto da altre città come Bologna“.

L’associazione invita quindi l’amministrazione a valutare le ricadute a lungo termine del provvedimento: “Servono politiche che riportino residenti e professionisti in centro, non misure che rischiano di aumentare ulteriormente i canoni e scoraggiare nuove attività”. Confcommercio conclude rinnovando la disponibilità a un confronto “per rivedere o mitigare gli effetti della norma“.