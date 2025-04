Verona, Sacra Famiglia cambia volto: più verde, meno traffico e strade nuove.

Sacra Famiglia, la svolta a Verona: in arrivo la Ztl per i mezzi pesanti, nuove aree verdi e interventi su viabilità e arredo urbano. Durante un’assemblea pubblica in Quinta Circoscrizione, l’amministrazione comunale ha presentato un piano che mira a proteggere l’area residenziale dal traffico pesante e a migliorarne vivibilità e sicurezza.

Il progetto centrale prevede l’istituzione di una Ztl per i mezzi pesanti, realizzabile grazie a un anello viabilistico attorno al quartiere. Questo sarà possibile anche attraverso il primo lotto del ribaltamento del casello di Verona Sud, già in fase di progettazione esecutiva, e le opere urbanistiche legate all’ex Area Biasi. I mezzi pesanti saranno deviati su percorsi esterni dotati di varchi elettronici, evitando così l’attraversamento della zona abitata.

Tra gli interventi viabilistici ci sarà l’eliminazione della prevista “bretellina di via Selenia”, che avrebbe portato traffico pesante in via Apollo, sostituita da una viabilità chiusa e un’area verde con parcheggi. Sempre per alleggerire il traffico, è in corso la progettazione di un sistema stradale alternativo a servizio delle aree produttive, senza interferenze con le zone residenziali.

Centrale anche il tema del verde urbano. Il quartiere è storicamente carente di aree verdi, ma è in programma la creazione di una fascia boscata di 22 mila metri quadrati tra il polo logistico dell’ex Area Biasi e le abitazioni. Un secondo bosco urbano da 5 mila metri quadrati sorgerà lungo strada delle Trincee. Sono inoltre in corso verifiche per il recupero di aree pubbliche inutilizzate da destinare a nuovi spazi verdi.

Sul fronte delle opere pubbliche, sono previste asfaltature in Strada Ca’ Brusà, Strada La Rizza e all’incrocio tra via Mezzacampagna e via Vigasio. In via di riqualificazione anche piazzale Sforni, con un investimento di 800 mila euro per migliorare giardini, accessibilità, parcheggi e pista ciclabile.

Infine, è stato toccato anche il tema sicurezza, con la richiesta di installazione di una telecamera nei pressi dell’immobile Millennium, già accolta dall’assessorato competente.