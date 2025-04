Incidente mortale in autostrada A4, auto piomba sul cantiere.

Tragico incidente nella mattinata di oggi, 30 aprile, verso le 10.15 sull’autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, dove un’auto è piombata su un cantiere. Coinvolti nel sinistro un veicolo leggero e due mezzi della manutenzione stradale, uno di Autostrade Alto Adriatico e uno di una ditta esterna.

Nel punto in cui è avvenuto il sinistro, al chilometro 452 poco prima dell’uscita al casello di Portogruaro, era stato predisposto lungo la corsia tre (ovvero la più veloce) un cantiere temporaneo per la sistemazione delle barriere centrali; cantiere presegnalato un chilometro prima per chi proveniva da Trieste e delimitato dai coni. I lavori si stavano svolgendo in una fascia oraria in cui, come da previsione, lungo la direttrice (Trieste-Venezia) il traffico scorreva normalmente, con poco meno di 600 transiti all’ora.

Stando a una prima ricostruzione, un’auto ha oltrepassato il cantiere, abbattendo i coni, quindi ha sbattuto più volte la barriera di sicurezza centrale – per cause al vaglio delle forze dell’ordine – ed è andata a centrare a forte velocità il mezzo della manutenzione di Autostrade Alto Adriatico – fermo all’interno del cantiere – che, a sua volta ha tamponato il mezzo della ditta esterna che stava svolgendo i lavori.

Il bilancio è di due persone decedute, ovvero gli occupanti del veicolo leggero che ha provocato l’incidente. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico. Inevitabili le lunghe code tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia.