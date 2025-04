Dramma in Lessinia, trovato senza vita nel suo letto a 44 anni

Dramma in Lessinia: Stefano Marogna, pasticcere di Sant’Anna d’Alfaedo, trovato morto nel letto di casa a 44 anni.

Dramma nel cuore della Lessinia: Stefano Marogna, noto pasticcere di Sant’Anna d’Alfaedo, è stato trovato senza vita nel suo letto, nella mattina di lunedì 28 aprile, a 44 anni. A lanciare l’allarme sono stati i colleghi, preoccupati per la sua improvvisa assenza dal lavoro e per il silenzio al telefono.

L’uomo, titolare di una pasticceria molto frequentata in zona, non si era presentato all’apertura del locale. Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, uno dei colleghi si è recato direttamente a casa sua per verificare di persona la situazione. È stato proprio lui a fare la tragica scoperta: Stefano giaceva immobile nel letto, ormai privo di vita.

Immediata la chiamata ai soccorsi, ma all’arrivo del personale sanitario non è rimasto altro da fare se non constatare il decesso. Le cause della morte, al momento, non sono state rese note, ma si tratterebbe di un improvviso malore nel sonno. I funerali di Stefano Marogna si terranno nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30, alle 15, nella chiesa parrocchiale del paese, proprio a un passo dalla sua pasticceria.

Sconvolta la comunità locale, dove Marogna era molto conosciuto e apprezzato non solo per la sua professionalità, ma anche per il suo carattere solare e disponibile. Il paese e l’intera comunità della Lessinia si stringono attorno alla famiglia.