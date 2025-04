A Verona, anche in vista dell’assalto estivo dei turisti, prorogate fino al 31 agosto le “zone rosse” in stazione e in Pradaval

Verona proroga le “zone rosse” in stazione Porta Nuova e in piazza Pradaval. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi il 29 aprile sotto la guida del prefetto Demetrio Martino, ha infatti deciso di prorogare fino al 31 agosto l’ordinanza che istituisce le cosiddette “zone rosse” nelle aree urbane più sensibili di Verona: la stazione Porta Nuova, piazzale XXV Aprile e piazza Pradaval.

La decisione, condivisa con il vicepresidente della Provincia Luca Trentini e il sindaco Damiano Tommasi, arriva alla luce dei risultati incoraggianti registrati dalla sua entrata in vigore lo scorso 12 febbraio. Secondo i dati presentati, nelle zone sottoposte a vigilanza rafforzata i reati denunciati sono calati del 25-30%. In totale, le forze dell’ordine hanno identificato 10.516 persone e disposto 18 ordini di allontanamento, principalmente a carico di soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, la persona o legati agli stupefacenti.

Il provvedimento è stato prorogato anche in previsione del maggiore afflusso turistico estivo, in particolare nell’area della stazione ferroviaria.