Nuova voragine della galleria Tav Brescia-Verona: quarta volta in due anni

Cede il terreno nei pressi della galleria Tav Verona-Brescia, tra Lonato e Desenzano: è la quarta volta in due anni.

Ancora un cedimento del terreno nei pressi del cantiere Tav della Brescia-Verona, tra Lonato e Desenzano. È la quarta volta in due anni che si verifica un fenomeno simile nella frazione di San Cipriano, precisamente tra due agriturismi presenti nella zona. Nei giorni scorsi, una nuova voragine di diverse decine di metri di diametro ha fatto la sua comparsa, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Le cause del cedimento non sembrano legate a un crollo della galleria in costruzione, ma piuttosto a problemi di assestamento del terreno, probabilmente aggravati dalle imponenti opere ingegneristiche in corso e dalla presenza di una falda superficiale. Il ripetersi di tali episodi solleva interrogativi sulla stabilità dell’area, alimentando timori per possibili ulteriori incidenti.