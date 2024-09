Paura a Malcesine, cade da una barca e va in arresto cardiaco

Cade da una barca sul Garda a Malcesine e va in arresto cardiaco, grave una persona.

Paura nella mattinata di oggi, domenica 8 settembre, sul Garda, a Malcesine. Secondo quanto ricostruito intorno alle 10.30 una persona sarebbe caduta in acqua da una barca nei pressi di Fraglia Vela, per motivi ancora da accertare, andando in arresto cardiaco.

Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto un’ambulanza infermierizzata e anche l’elicottero di Verona emergenza. La persona ferita, dopo essere stata rianimata sul posto, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presenti, per ricostruire quanto accaduto, anche i carabinieri.