Neve sulle Dolomiti, accumuli di 40 centimetri. Termometri giù in pianura

Neve sulle Dolomiti, pioggia e termometri in picchiata in pianura.

Nelle ultime 24 ore, le Dolomiti venete sono state imbiancate da intense nevicate che hanno interessato le zone a quota medio-alta, accumulando dai 15 ai 40 centimetri di neve fresca. Le stazioni situate oltre i 2.000 metri, come Ra Valles (Cortina) e Casera Doana (al confine tra Cadore e la vallata di Sauris), hanno registrato i maggiori accumuli.

Il Monte Rite, a 2.160 metri di altitudine, come riporta Ansa, presenta la maggiore quantità di neve, con oltre 40 centimetri. Nei fondovalle e nelle località più basse, come Cortina e le stazioni sotto i 1.000 metri, la perturbazione ha invece portato solo pioggia. In provincia di Verona è Cerea la località dove è piovuto di più: 52 mm accumulati.

Le temperature sono comunque in calo in tutta la regione: nelle città, le minime si aggirano intorno ai 10 gradi con massime non oltre i 16-17 gradi, mentre nelle aree montane il termometro di notte è vicino allo zero. Sulla Marmolada, a quota elevata, è stato registrato il valore più basso, con -7 gradi.