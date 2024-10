Camion distrutto dalle fiamme in A4, autostrada chiusa per un’ora

Camion in fiamme lungo l’autostrada A4.

Camion in fiamme sull’autostrada A4: intorno alle 15.2 di oggi, venerdì 4 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, all’altezza dello svincolo per la A22, per l’incendio di un camion che trasportava bobine di ferro.

L’autostrada è rimasta chiusa per quasi un’ora per consentire ai pompieri, intervenuti con 7 operatori, autopompa e autobotte, di spegnere l’incendio mediante l’utilizzo di schiumogeno. Lo svincolo autostradale è stato riaperto dopo l’avvenuta rimozione del veicolo commerciale, andato completamente distrutto. Nessuna persona è rimasta ferita. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa 2 ore.