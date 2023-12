Natale da tutto esaurito in centro a Verona, ma crollo dei reati denunciati

A Verona crollo dei reati denunciati per Natale.

La 6 giorni di Natale si è conclusa con un saldo positivo per Verona e i veronesi, con un netto crollo dei reati denunciati. Vie del centro, dello shopping e di interesse turistico gremite, ma netta diminuzione dei reati rispetto allo scorso anno. Un trend che conferma quello già positivo del ponte dell’Immacolata, nonostante la città sia stata letteralmente invasa dai turisti. Quest’anno i reati denunciati dal 20 al 26 dicembre sono diminuiti di oltre l’80% rispetto al 2022, passando da 56 a 10.

In netto calo i reati.

In tutto 208 gli interventi effettuati dalle volanti della polizia che hanno pattugliato il territorio con venticinque pantere ogni 24 ore affiancate, negli orari di punta, da personale della Digos e delle Uopi – unità specializzate anti terrorismo. Lo straordinario dispiegamento di pattuglie sul territorio è stato reso possibile anche grazie all’ingresso in servizio dei 30 neo agenti assegnati a Verona dal capo della polizia Pisani.

L’attività svolta complessivamente dai poliziotti della questura e delle specialità della polizia di Stato operative nel territorio veronese ha condotto, nelle sei giornate, all’identificazione di oltre 12000 persone, al controllo di 485 veicoli, a 5 arresti e 26 denunce.

Sul fronte della violenza domestica e dei correlati reati spia, invece – a differenza del 2022 in cui, nel periodo di riferimento, nessun caso era stato registrato – le volanti sono intervenute in due occasioni in cui, sebbene non in forma grave, erano stati compiuti atti di pressione psicologica su due donne.

Attenzione alle baby gang.

Moltissimi giovani, spesso riuniti in gruppi, sono stati controllati dalla polizia nelle zone centrali. Non si sono registrati episodi riconducibili alle codiddette baby gang ma, piuttosto, diversi casi di maleducazione. Anche nei confronti delle forze dell’ordine sopraggiunte a seguito di richieste d’intervento riguardanti scaramucce tra giovani, spesso sotto i 15 anni, appartenenti alla stessa comitiva. Le relazioni sono ora la vaglio della squadra mobile anche per valutare la convocazione dei genitori dei ragazzi con i quali discutere sui possibili provvedimenti di natura giuridica, laddove dovessero emergerne i presupposti, ma principalmente sulle iniziative di tipo educativo.

Ora, negli uffici della questura, si lavora alla pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica per la messa in sicurezza dell’area interessata al disinnesco dell’ordigno. Oltre che per l’incontro di calcio Verona-Salernitana e per la serata dell’ultimo dell’anno.