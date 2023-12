Capodanno a Verona? Ecco tutti gli eventi in città e provincia

Come passare la notte di Capodanno tra Verona e la provincia.

Come passare la notte di Capodanno tra Verona e i paesi della provincia? Ecco alcuni tra gli appuntamenti da non perdere in programma a San Silvestro.

Capodanno sul Lago di Garda.

Partiamo con Peschiera Del Garda, dove la notte del 31 dicembre si potrà cenare all’interno di un meraviglioso ristorante, ovvero Villa Conti Cipolla. Sarà offerto un menù a base di pesce, accompagnato da un servizio di alta qualità. Nel prezzo del menù sarà tutto incluso, dal cibo al bere e persino il brindisi di mezzanotte. Ad accompagnare la serata ci sarà un dj set, con un buffet di pandoro e panettone, con tanto di creme di contorno.

Musica e cibo non mancano a Garda, sul lungolago Regina Adelaide (al padiglione dei Sapori), dove ai propri ospiti verrà offerto un menù di antipasto, primi, secondo e dessert, con acqua inclusa nel prezzo. Al termine della cena ci sarà il tradizionale brindisi di mezzanotte, seguito da uno spettacolo di fuochi d’artificio che si riflettono sulle acque del lago, dando poi inizio ad una serata di dj set.

Cenoni e discoteche.

Un altro importante cenone è quello offerto dal ristorante pizzeria San Matteo, situato nel centro storico di Verona. È ricavato in un’antica chiesa, realizzandone un locale luminoso e raffinato. Il cenone avrà inizio alle ore 21.30, terminando poi per le 23.45 dando così la possibilità di andare a festeggiare lo scattare della mezzanotte in piazza Bra. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione.

Anche in uno dei locali più ambiti dai giovani e non solo, non può mancare il veglione di capodanno. Presso il Piper infatti sarà possibile cenare dalle ore 21, con un buffet ricco di pietanze o con menù gourmet, seguiti poi entrambi da un dj set che avrà inizio alle ore 23.30. Per gli ospiti che ceneranno presso il Piper l’ingresso alla discoteca sarà gratuito, mentre per gli ospiti esterni ci sarà il biglietto da pagare.

Anche a Boscomantico ci sarà l’occasione di mangiare e festeggiare tutti in compagnia. Ci sarà infatti un dinner show, che rimarrà fino all’alba, con cenone, dj set e spettacoli con ballerini professionisti. Il menù che viene proposto è composto da antipasto, primi, secondi e dessert, con una bottiglia di vino ogni 4 commensali.

Il cenone ci sarà anche all’amen di Verona, potendo così passare una serata in compagnia presso il ristorante, che poi si trasformerà in un meraviglioso dj set, ballando e festeggiando l’arrivo del 2024. La cena avrà inizio alle ore 20.30, comprendendo antipasto, bis di primi, secondo e dolce. Nel prezzo non mancano i vini, che durante la cena saranno illimitati, con anche una bottiglia d’acqua a persona. Con lo scoccare della mezzanotte ci sarà il brindisi, offerto dalla casa. I posti sono limitati, quindi è richiesta la prenotazione sul sito di Amen Verona. Inoltre, sarà possibile accedervi anche senza cenare, quindi presenziando solo al dj set, acquistando il biglietto singolo, comprendente di due drink.

Immancabili i festeggiamenti in piazza Bra.

I festeggiamenti continuano in piazza Brà, che vedrà ospiti molti degli artisti del momento e non, tra cui i finalisti di XFactor 2023, compresa la veronese Maria Tomba. Il grande palco è installato vicino all’arena, facendo così compagnia a turisti e non per l’arrivo del nuovo anno. Allo scattare della mezzanotte dall’arena uscirà uno spettacolo di fuochi d’artificio, illuminando il cielo e celebrando l’arrivo del 2024.

Anche per gli over 65 non mancano gli eventi di capodanno, infatti dalle circoscrizioni del comune di Verona saranno organizzati eventi e cenoni di capodanno a cui i residenti nel comune di Verona, compiuti i 65 anni, potranno partecipare.

Un capodanno nel parco divertimenti di Verona.

In luoghi magici come Gardaland non può non essere festeggiato l’arrivo del nuovo anno. Al wonder restaurant o al Tutankhamon Restaurant, per i residenti degli hotel del parco, sarà riservato un menù a 7 portate e su richiesta anche in versione vegetariana o senza glutine. Il prezzo è comprendente di alloggio nell’hotel, per questo infatti sarà possibile accedere al cenone solo con pernottamento incluso. Tutta la serata sarà accompagnata da spettacoli, musica e tanto divertimento.