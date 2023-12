Ordigno di Parona, debutta il servizio di Alert System di Verona

Per il Bomba Day di Parona debutta a Verona l’Alert System.

In occasione del Bomba Day di Parona debutta a Verona il servizio di Alert System presentato qualche settimana fa. “Buongiorno. Domani, 28 dicembre 2023, è previsto il disinnesco di un ordigno bellico ritrovato a Parona. Tutti i residenti nel raggio di 750 metri dovranno lasciare le loro abitazioni”. E’ infatti questo il messaggio registrato che migliaia di veronesi hanno ascoltato questa mattina, mercoledì 27. Un messaggio dal numero 045.20953801, ovvero proprio dal servizio di informazione telefonica nato con lo scopo di raggiungere nel modo più veloce e ampio il maggior numero di persone in città in caso di emergenze o comunicazioni urgenti.

Come funziona.

Per utilizzare il servizio bisogna iscriversi a QUESTO LINK. Attraverso un normale telefono, sia mobile che fisso, la pubblica amministrazione registra il messaggio che si vuole comunicare, in completa autonomia e in totale sicurezza. Con semplici procedure, si lancia una campagna e in tempo reale la comunicazione raggiunge i cittadini sia su telefono fisso che mobile con chiamate vocali, sms, fax, app per smartphone.

Il sistema è gestito dalla Protezione civile comunale, sotto la direzione del sindaco, in base agli allerta che giungeranno dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto e da emergenze cittadine che dovessero verificarsi.