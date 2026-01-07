Morte di Nora, udienza preliminare per cinque indagati: due sono irreperibile, gli altri tre scelgono il rito abbreviato.

A quasi un anno dalla morte di Nora Jiassi, la 15enne italo-tunisina trovata senza vita il 27 gennaio 2025 in un alloggio popolare abbandonato a San Bonifacio, si è svolta oggi al Tribunale di Verona l’udienza preliminare per cinque indagati.

Due risultano irreperibili, mentre tre hanno scelto il rito abbreviato. Secondo l’autopsia, come riporta Ansa, la ragazza morì per una crisi respiratoria dovuta a una polmonite acuta aggravata dall’uso di droghe. Il compagno 35enne della giovane è accusato di omicidio colposo, violenza privata e spaccio; un altro imputato è accusato di cessione di sostanze stupefacenti, mentre una donna risponde di violenza privata e favoreggiamento. I genitori di Nora si sono costituiti parte civile. La prossima udienza è fissata per il 13 maggio.