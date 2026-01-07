Carnevale 2026: chi sarà il prossimo Tzigano di Lugagnano

Il Carnevale di Lugagnano scalda i motori per il 2026 e cerca Tzigano e consorte: al via le elezioni.

Domani giovedì 8 gennaio, a Lugagnano scatta la corsa allo Tzigano e consorte: aperta la sfida per la maschera di carnevale 2026. Con l’arrivo del nuovo anno, la comunità di Sona e frazioni, si preparano a vivere uno dei momenti più sentiti della tradizione locale: l’elezione della maschera simbolo del territorio. È ufficialmente aperta la ricerca per la coppia che ricoprirà il ruolo del 43esimo Tzigano e della Tzigana per l’edizione 2026 del Carnevale di Lugagnano.

L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Sona, invita i cittadini residenti a Sona, San Giorgio, Palazzolo e Lugagnano a farsi avanti e presentare la propria candidatura.

Le tappe verso l’investitura

Il percorso che porterà alla nomina dei nuovi regnanti del Carnevale seguirà un calendario.

Presentazione candidati : il primo appuntamento è fissato per domani, giovedì 8 gennaio , alle ore 21.00 presso la sede del Carnevale in via Largo Weiler 3 (vicino alla tensostruttura tennis).

: il primo appuntamento è fissato per domani, , alle ore 21.00 presso la sede del Carnevale in via Largo Weiler 3 (vicino alla tensostruttura tennis). Votazioni : la comunità sarà chiamata alle urne domenica 25 gennaio in via Largo Weiler per scegliere i propri rappresentanti.

: la comunità sarà chiamata alle urne in via Largo Weiler per scegliere i propri rappresentanti. Investitura: la proclamazione ufficiale e la consegna delle chiavi avverranno venerdì 30 gennaio all’interno della tensostruttura.

Il momento culminante delle celebrazioni sarà la grande sfilata, in programma per domenica 15 marzo 2025 alle ore 14, quando lo Tzigano e la Tzigana guideranno il corteo mascherato per le vie del paese.