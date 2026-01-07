Gardacqua torna a ballare: riparte il venerdì Latino

Serata “Latina” sul Garda: Gardacqua riapre il calendario musicale dopo le feste.

Venerdì 9 gennaio al centro Gardacqua a Garda, riparte ufficialmente la serata “Latina”, l’evento che fonde l’energia del ballo con l’atmosfera rilassante della spa. La serata segna il ritorno dei grandi appuntamenti musicali del weekend gardesano, confermando una formula che unisce divertimento e relax.

Una formula tra ritmo e benessere.

Il centro Gardacqua, noto per la sua cupola di cristallo e i suoi oltre 1.700 metri quadrati di area benessere, mantiene così la sua “doppia anima”: oasi di pace durante il giorno tra saune e piscine riscaldate, e vibrante punto d’incontro all’inizio del fine settimana.

Protagonisti e musica.

A guidare il viaggio musicale sarà Diego Mass Loco, dj di riferimento per gli amanti del sound caraibico, che accenderà la pista a partire dalle ore 20. La serata vedrà inoltre la partecipazione speciale della Benny & Fabio Dance School, pronta a coinvolgere tutti gli appassionati che desiderano scendere in pista.

Gastronomia e prezzi.

Per l’occasione, è stata studiata una proposta che abbina il ballo alla cucina. Il biglietto d’ingresso, fissato a 16 euro, include la cena con tre opzioni di menù (mezzemaniche gamberi e zucchine, roast-beef con rucola e grana o pescato del giorno) e una bevanda. Per chi preferisce il solo ingresso dopo cena, il costo è di 7 euro con consumazione inclusa.