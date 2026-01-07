Ex componente della Mala del Brenta arrestato nella notte: deve scontare 3 anni e 6 mesi per rapine commesse anche a Verona.

È stato arrestato intorno alle 3 della notte di oggi, mercoledì 7 gennaio, I.G., 53 anni, ex esponente della Mala del Brenta. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Montebelluna, con il supporto del Comando Provinciale e di una squadra del Gruppo di intervento speciale di Livorno, affiancata dal Ros di Padova.

Originario della provincia di Vicenza, deve scontare una condanna definitiva a 3 anni e 6 mesi di reclusione per estorsioni e rapine commesse tra il 2018 e il 2021 nelle province di Venezia, Verona e Padova. L’uomo era destinatario di un ordine di esecuzione pena emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Venezia.

Secondo le indagini, il 53enne aveva riorganizzato un gruppo criminale composto da storici fiancheggiatori, sfruttando il proprio carisma e il passato nell’organizzazione veneta per tornare a dirigere attività estorsive e rapine. Al termine delle operazioni è stato trasferito nella casa circondariale competente, dove sconterà la pena inflittagli dall’autorità giudiziaria.