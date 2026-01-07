Processo Pfas, i manager Miteni condannati ricorrono in appello

Inquinamento da Pfas, tutti i manager Miteni condannati hanno deciso di ricorrere in appello.

Gli undici ex manager della Miteni, condannati in primo grado dalla Corte d’Assise di Vicenza a un totale di 141 anni di carcere per la grave contaminazione da Pfas, hanno deciso di presentare ricorso in appello. La scelta è stata annunciata dai rispettivi legali, come riportato dal Corriere del Veneto.

La sentenza, pronunciata il 26 giugno scorso, non chiude dunque la lunga e complessa vicenda giudiziaria legata allo stabilimento chimico di Trissino, nel Vicentino. Oltre alle condanne, il verdetto aveva previsto l’assoluzione di quattro imputati e il riconoscimento di risarcimenti per decine di milioni di euro.

Per giungere alla decisione di primo grado è stato necessario un maxi-processo durato cinque anni, articolato in 134 udienze, che ha messo sotto la lente uno dei più gravi disastri ambientali della storia recente italiana.