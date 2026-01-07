Terminati i lavori di Acque Veronesi a Monteforte d’Alpone

Sono terminati i lavori di Acque Veronesi nel Comune di Monteforte d’Alpone. Un intervento dal costo di 300 mila euro.

Sono terminati i lavori di Acque Veronesi nel Comune di Monteforte d’Alpone. Un intervento dal costo complessivo di circa 300 mila euro che andrà a efficientare e migliorare il sistema di depurazione del paese. I lavori, partiti nel mese di aprile, hanno interessato principalmente le vie Tintoretto e Bogoni, dove era presente una rete di fognatura di tipo mista.

Acque Veronesi ha provveduto in questi mesi a un intervento di separazione del sistema fognario e alla posa di una nuova tubazione dedicata alla sola raccolta delle acque nere. La vecchia rete mista è stata “convertita” a condotta delle acque bianche delle strade. Per permettere l’allaccio delle nuove condotte in via Tintoretto ed in via Bogoni alla rete di fognatura nera presente in via Perazzolo è stato necessario attraversare la cosiddetta “fossa dell’Omomorto”, di competenza del Consorzio di Alta Pianura Veneta. Le nuove tubature hanno una lunghezza di circa 400 metri e sono state realizzate in PVC, materiale particolarmente resistente e duraturo.

I lavori.

“Dai sopralluoghi effettuati dai nostri tecnici è stato rilevato che la rete fognaria di tipo misto presenta alcune criticità di carattere strutturale e di dimensionamento. Tali condizioni rendono necessario un intervento di adeguamento, al fine di prevenire il convogliamento di reflui in un fosso limitrofo, situato in prossimità di aree residenziali – ha commentato il consigliere di amministrazione di Acque Veronesi Adriano Pimazzoni –. In coordinamento con l’amministrazione Comunale abbiamo quindi deciso di avviare uno studio di progettazione delle nuove infrastrutture che porteranno sensibili benefici a circa 300 abitanti della zona. Un’area adesso finalmente dotata di un servizio di depurazione efficiente e funzionale”.

“Un intervento che, da un lato risponde allo sviluppo urbanistico del paese, dall’altro comporterà migliorie e vantaggi per l’ambiente e la salubrità della zona – ha sottolineato Alberto Speri, vicesindaco di Monteforte -. Ringraziamo Acque Veronesi per la costante e continua collaborazione”.