Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, in carcere 53enne

Un 53enne di origini cubane è stato arrestato: deve scontare una pena di 1 anno e 6 mesi per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Nel pomeriggio di ieri, martedì 10 dicembre, i carabinieri di Bussolengo hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di semilibertà, emesso il 9 dicembre dalla Procura della Repubblica di Verona, a carico di un 53enne cittadino cubano.

L’ordine di carcerazione scaturisce da un provvedimento di cumulo in cui sono confluite una sentenza di condanna per i delitti di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi nel 2011, nonché per una sentenza di condanna per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, commesso nel 2012.

Per questo motivo i militari hanno accompagnato il 53enne in caserma per gli accertamenti del caso e, al termine delle formalità di rito, lo hanno portato al carcere di Verona Montorio, dove dovrà scontare, in regime di semilibertà, la pena di un anno e sei mesi di reclusione.