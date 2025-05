Luigi Ruffo, 39 anni, è la vittima del tragico incidente nelle campagne di Quinto: è morto travolto dal proprio trattore.

E’ il 39enne Luigi Ruffo, imprenditore agricolo originario di Cellore di Illasi, la vittima del tragico incidente agricolo avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 19 maggio, in località Are Coltri, nella zona di Marzana, mentre lavorava nei campi che aveva preso in affitto per la coltivazione di olivi.

Secondo le prime ricostruzioni, Ruffo si trovava alla guida del suo trattore quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il veicolo capovolto.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, oltre ai vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare. I pompieri hanno provveduto al recupero del corpo, mentre la polizia e il personale dello Spisal hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. Luigi Ruffo gestiva un’azienda agricola a conduzione familiare a Illasi ed era molto conosciuto nella zona. Era il fratello della sindaca di Illasi, Emanuela Ruffo.

Fai Cisl: “Morire sotto un trattore è inaccettabile”.

Sulla tragica vicenda è intervenuta anche la Fai Cisl di Verona: “La Fai Cisl di Verona esprime profondo cordoglio per la tragica morte di Luigi Ruffo, rimasto ieri vittima del ribaltamento del trattore su cui stava lavorando a Marzana.

A ogni nuova vittima ci uniamo al dolore della famiglia, ma sentiamo anche il peso della responsabilità collettiva. Morire sotto un trattore nel 2025 è inaccettabile. Chiediamo che venga rafforzato il piano nazionale e territoriale per la sicurezza in agricoltura, con più controlli, più formazione, incentivi per il rinnovo del parco macchine, e una cultura della prevenzione che parta dalle scuole e arrivi nei campi”.