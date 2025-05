A Grezzana in arrivo un nuovo medico di medicina generale

Medico di Medicina Generale a Grezzana: il dottore prenderà servizio tra pochi giorni.

A partire dal primo giugno, Grezzana potrà contare su un nuovo medico di medicina generale: è il dott. Andrea Braga. Prenderà servizio con un incarico provvisorio grazie all’impegno dell’Amministrazione comunale nel dialogo costante con l’Azienda Ulss 9 Scaligera. Il nuovo medico avrà un massimale iniziale di 650 assistiti.

Per gli assistiti che erano in carico alla dott.ssa Bianchi, sono disponibili diverse opzioni per la scelta del nuovo medico curante: disponibilità presso alcuni medici di medicina generale nella Circoscrizione 8 del Comune di Verona. Circa 200 posti liberi presso il dott. Ashraf, che riceve negli ambulatori di Alcenago e Rosaro.