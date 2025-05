Incidente in campagna a Quinto, un morto sotto il trattore.

Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, nella campagne di Quinto, a Verona: secondo le prime informazioni intorno alle 17.30 una persona è morta a causa del ribaltamento di un trattore in via Are Coltri, a Quinto di Valpantena.

Non si conosce al momento l’esatta dinamica della tragedia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118, ma per la sfortunata persona che era alla guida del trattore non c’è stato nulla da fare, è morta sul posto. Presente, per accertare quanto accaduto, anche personale Spisal.

++notizia in aggiornamento++