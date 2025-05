Bardolino accende i motori per il 40esimo Triathlon

Dossena torna a Bardolino per rivivere la leggenda: il Triathlon di Bardolino è pronto a incoronare i suoi campioni.

Sabato 14 giugno torna il 40esimo Triathlon Internazionale di Bardolino, gara storica sul formato Olimpico: ci sarà anche Dossena. La competizione prevede 1,5 km a nuoto nel Lago di Garda, 40 km in bici tra le colline veronesi e 10 km di corsa sul lungolago.

Più di mille atleti da tutta Europa si sfideranno in una manifestazione organizzata da Dante Armanini e trasmessa in diretta sui canali Sky, con servizi dedicati sulle principali emittenti nazionali. Il comitato garantisce pacchetti di assistenza di alto livello e, per i concorrenti, una sorpresa dolce al traguardo: una maxi-torta 3D a tema triathlon.

Tra i partecipanti spicca il ritorno di Paolo Dossena, giornalista e ex pionieristico triatleta azzurro, che rievoca i suoi piazzamenti anni ’80: “Torno per emozionarmi ancora e puntare sotto le 3 ore”, commenta, suggerendo di “allenarsi in gruppo” per gestire al meglio la ressa in acqua e in bicicletta.

Le iscrizioni sono aperte online.