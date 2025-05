Via alle iscrizioni per il trasporto scolastico a Verona: ecco come fare.

Da domani, martedì 20 maggio, e fino al 20 giugno sono aperte a Verona le domande on line per le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico 2025/2026, per le sedi che ne sono dotate. La presentazione delle domande si dovrà effettuare esclusivamente on-line, collegandosi alla pagina web dedicata sul sito del Comune di Verona, utilizzando le credenziali SPID o CIE.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del comune di Verona. Per chi non possiede un pc o un collegamento alla rete, è possibile fissare un appuntamento per l’iscrizione in presenza dove sarà necessario presentarsi muniti delle credenzlali Spid o Cie.

E’ possibile fissare un appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, contattando l’ufficio iscrizioni al numero 045 8079624. Si ricorda che l’iscrizione è indispensabile per chi intende fruire del servizio nell’anno scolastico 2025-2026.