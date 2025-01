Litiga con l’ex fidanzata in un bar e colpisce i poliziotti, denunciato 57enne

Un 57enne è stato denunciato a Verona per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale dopo una lite con l’ex fidanzata.

Nella giornata di ieri, venerdì 24, un uomo di 57 anni è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Gli agenti delle Volanti della polizia di Stato di Verona sono intervenuti intorno alle 13.30 all’interno di un bar di via Manzoni, a seguito della segnalazione giunta alla Centrale operativa di una lite in corso tra due ex fidanzati.

Alla vista degli agenti, l’uomo, in evidente stato di agitazione dovuto all’abuso di bevande alcoliche, ha iniziato ad inveire contro di loro, opponendo una forte resistenza al controllo. Il 57enne, ha poi iniziato a dimenarsi e a colpire ripetutamente gli agenti, provocando una lesione alla mano sinistra di uno degli operatori.

Ultimati gli accertamenti, il 57enne è stato pertanto denunciato per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.