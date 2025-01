Coppia ubriaca litiga in piazza Bra e aggredisce gli agenti aiutata da un amico

Una coppia ubriaca prima litiga in piazza Bra poi con l’aiuto di un amico aggredisce gli agenti intervenuti: arrestati per oltraggio.

Coppia litiga su una panchina in piazza Bra e aggredisce gli agenti intervenuti con l’aiuto di un amico: arrestati per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Sono questi i reati contestati a due ragazzi e una ragazza, tutti già noti alle forze dell’ordine, arrestati ieri sera, venerdì 24, dalla Polizia di Stato in piazza Bra.

Gli arresti sono scattati intorno alle 21, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito della segnalazione di due giovani, un ventinovenne e una ventiquattrenne, che stavano litigando animatamente seduti su una panchina di piazza Bra.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno cercato di riportare alla calma la coppia ma sono stati subito aggrediti verbalmente dai due giovani, entrambi in evidente stato di ebrezza alcolica. Mentre gli agenti tentavano, invano, di tranquillizzarli, un ventiseienne amico del ragazzo, anch’egli ubriaco, si è avvicinato e, spalleggiando la coppia, ha iniziato a inveire contro gli operatori.

In tre contro i poliziotti.

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di calmare i giovani, tutti e tre hanno mantenuto un atteggiamento oltraggioso e non collaborativo, motivo per cui sono stati invitati a salire a bordo delle Volanti essere accompagnati in Questura. A quel punto, tutti e tre si sono scagliati contro i poliziotti, minacciandoli, dimenandosi e calciandoli ripetutamente. I tre giovani hanno poi mantenuto un atteggiamento fisicamente e verbalmente aggressivo anche all’interno della Volante e degli Uffici di Lungadige Galtarossa.

Ultimati gli accertamenti, i tre sono stati arrestati per oltraggio, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto di tutti e tre i ragazzi e, nei confronti del ventiseienne, ha disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte la settimana.