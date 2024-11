Lavori sulla linea ferroviaria, stop ai treni tra Verona e Brescia: ecco quando

Per lavori sulla linea, la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Brescia.

Per lavori sulla linea, la circolazione ferroviaria sarà interrotta fra le stazioni di Verona Porta Nuova e Brescia dalle ore 02:00 del 16 novembre alle ore 04:00 del 18 novembre 2024 e dalle ore 02:00 del 7 dicembre alle ore 04:00 del 9 dicembre 2024.

I cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) saranno aperti per interventi di potenziamento infrastrutturale, propedeutici alla realizzazione della nuova linea AV/AC Brescia-Verona. A partire da Mazzano, in provincia di Brescia, un nuovo bivio ferroviario assicura la separazione della nuova linea ad alta velocità (AV/AC) dalla linea convenzionale Milano – Venezia, affiancandola per circa 2 km. Questo bivio, nella sua fase di realizzazione, permetterà il collegamento tra la linea convenzionale e il cantiere di armamento della nuova tratta AV/AC, facilitando il rifornimento del materiale, come le rotaie.

Durante le interruzioni programmate sopra indicate, oltre alle attività necessarie per il completamento, le prove e l’attivazione del bivio Mazzano, verranno eseguiti ulteriori interventi nella località di Sommacampagna, sempre inerenti alla nuova tratta ferroviaria. L’investimento economico per il lotto funzionale Brescia Est – Verona, approvato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ammonta a circa 3 miliardi di euro.

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie.