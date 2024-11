Schianto tra due auto al semaforo in Borgo Roma, tre i feriti

Incidente in Borgo Roma al semaforo dell’incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia: tre i feriti.

Incidente fra tre auto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14, in Borgo Roma: erano circa le 14 quando due auto si sono scontrate, per cause da verificare, al semaforo dell’incrocio tra via Legnago e via Polveriera Vecchia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e la polizia locale di Verona. Il bilancio dello scontro è di tre persone ferite, trasportate all’ospedale in codice giallo. Al vaglio della polizia locale la dinamica dell’incidente.