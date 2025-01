Lavori per l’alta velocità, chiude il casello autostradale di Peschiera

Per i lavori legati all’alta velocità, chiude per quasi un mese, a partire dal 10 gennaio, il casello autostradale di Peschiera.

Per i lavori legati all’alta velocità, chiude per quasi un mese il casello di Peschiera dell’A4. Nel contesto dei lavori relativi al Lotto Funzionale Brescia Est – Verona, il Consorzio Cepav Due ha infatti avviato interventi che richiedono la riconfigurazione degli svincoli del casello autostradale di Peschiera del Garda. Per consentire tali operazioni, il casello, “situato alla progressiva autostradale 259+350, sarà chiuso in fasi articolate per un periodo di circa 24 giorni, a partire dal 10 gennaio 2025”.

Le fasi della chiusura.

Chiusura totale del casello: dalle 22:00 di venerdì 10 gennaio alle 22:00 di domenica 19 gennaio.

Apertura parziale delle rampe di ingresso: dalle 22:00 di domenica 19 gennaio, riapertura delle rampe per Milano e Venezia.

Apertura della rampa di uscita da Venezia: dalle 22:00 di domenica 26 gennaio.

Riapertura totale del casello: dalle 22:00 di domenica 2 febbraio, con il ripristino anche della rampa di uscita da Milano.

Gli interventi sono stati programmati durante il periodo invernale per minimizzare l’impatto sulla stagione turistica e garantire la sicurezza e la fluidità della viabilità.

Percorsi alternativi.

Durante la chiusura, i viaggiatori potranno utilizzare i caselli di Sirmione e Sommacampagna seguendo i percorsi alternativi segnalati.