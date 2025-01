Influenza aviaria, Coldiretti insiste: “Vaccino per gli animali più sensibili”

Coldiretti Verona contro l’influenza aviaria chiede il vaccino per le categorie più sensibili, come le galline ovaiole.

Per fronteggiare l’emergenza influenza aviaria Coldiretti Verona il 16 gennaio scorso ha riunito – rigorosamente in video conferenza per il rispetto delle norme sulla biosicurezza – gli operatori del settore insieme al direttore generale dello Zooprofilattico delle Tre Venezie Antonia Ricci per fare il punto sulla situazione.

Coldiretti anche in questa occasione ha rinnovato il suo appello per l’introduzione del vaccino per le categorie più sensibili come le galline ovaiole e ha chiesto di accelerare la messa a punto di un vaccino efficace per i tacchini. Questi strumenti, insieme alle misure preventive già in atto, sono indispensabili per limitare la diffusione del virus e garantire la sostenibilità del comparto. In Veneto alla fine del 2024 si contano 2800 allevamenti avicoli e 49.811.717 capi, di cui quasi 16 milioni di galline ovaiole, 26 milioni di polli da carne e 5,3 milioni di tacchini da carne.

“Prevenzione, monitoraggio costante e interventi tempestivi sono fondamentali per preservare un settore strategico e ridurre ogni possibile rischio – afferma Cristina Zen, allevatrice nel vicentino di tacchinelle bio alla guida della Consulta Veneta Avicola di Coldiretti -. L’influenza aviaria è un fenomeno complesso, reso ancora più critico dai cambiamenti climatici che vanno a modificare il comportamento migratorio dei selvatici che sono i vettori della malattia. Grazie al lavoro di squadra consolidato in questi anni con le autorità preposte possiamo affrontare le difficoltà e garantire un futuro sostenibile alla nostra avicoltura”.

Inoltre, Coldiretti ribadisce la necessità di provvedere ai risarcimenti per i danni indiretti subiti dal 2022 ad oggi, compresi quelli delle imprese che, con straordinario senso di responsabilità, hanno scelto di azzerare temporaneamente la presenza di animali nelle stalle per il bene comune e la tutelare del settore.