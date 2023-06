Incidente con il motorino a Cisano nella notte.

Incidente con il motorino sulle strade del lago di Garda nella notte tra sabato e domenica: secondo quanto ricostruito intorno all’1 un motorino con due persone a bordo si è scontrato improvvisamente contro un ostacolo mentre si trovava a Cisano di Bardolino.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118: il bilancio dell’incidente è di due feriti. Uno, quello meno grave, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Peschiera, mentre il ferito più grave è stato portato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale di Borgo Trento. Presente, per i rilievi, la polizia stradale.