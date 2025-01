Crolla una gru nel cantiere delle scuole, travolto operaio di 26 anni

Incidente sul lavoro ad Albaredo d’Adige, crolla una gru nel cantiere delle scuole: travolto un operaio di 26 anni.

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, martedì 14 gennaio, nel cantiere delle scuole elementari e medie di Albaredo d’Adige. Erano circa le 10.30 quando una gru è crollata nel piazzale proprio mentre un operaio di 26 anni stava preparando le lamiere per il ponteggio, travolgendolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con l’elicottero di Verona emergenza. L’operaio, ferito in modo serio, è stato portato in ospedale. Al vaglio dei carabinieri di Legnago e del personale Spisal le cause dell’incidente ed eventuali responsabilità.

(notizia in aggiornamento)