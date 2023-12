Incidente tra Arcole e San Bonifacio, scontro frontale tra auto: quattro feriti.

Pauroso incidente nella serata di ieri, venerdì 15, ad Arcole. Intorno alle 22.40 due autovetture si sono scontrate mentre percorrevano via Padovana, fra i comuni di Arcole e San Bonifacio. Per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, una Nissan, con a bordo il conducente e due bambini si è ribaltata dopo un violento impatto frontale con una Alfa Romeo. Drammatico il bilancio: quattro persone ferite, tra cui due bambini. I feriti sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di San Bonifacio e Borgo Trento.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero e da Verona, hanno lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per estrarre dalle lamiere l’autista dell’Alfa Romeo che risultava incastrato nell’abitacolo, oltre ad assistere i tre occupanti dell’altra vettura. Durante le operazioni di soccorso, che sono terminate intorno alla mezzanotte, la strada è rimasta chiusa al traffico.