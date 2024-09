Scontro tra auto e moto sulla statale, grave motociclista

Incidente tra auto e moto sulla statale 62, grave motociclista.

Incidente tra auto e moto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 22 settembre: intorno alle 14.30 due mezzi si sono scontrati, per cause ancora da accertare, mentre percorrevano la statale 62 in zona Quadrante Europa, in direzione nord.

Sul posto i sanitari del Suem 118 con ambulanze e automedica: il bilancio dell’incidente è di una persona ferita in modo grave, trasportata in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento. Presente, per i rilievi anche la polizia locale di Verona.

(notizia in aggiornamento)