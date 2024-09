Schianto a Bussolengo, uno dei conducenti scappa a piedi: l’auto era rubata

Incidente tra due auto a Bussolengo, uno dei due conducenti fugge subito dopo l’impatto: la vettura era rubata.

Schianto a Bussolengo: conducente in fuga, l’auto risulta rubata. L’incidente si è verificato questa mattina, domenica 22 settembre, a Bussolengo, in via Verona, nei pressi del supermercato Martinelli. Due auto si sono scontrate violentemente, ma fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto ferito.

Uno dei due guidatori però dopo essere sceso sulle sue gambe dall’auto incidentata è fuggito, facendo perdere le proprie tracce. Il veicolo su cui viaggiava, una Renault Clio grigia, era stato avvistato poco prima a Verona, in corso Milano. Dagli accertamenti è emerso che l’auto risultava rubata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bussolengo, che stanno conducendo le indagini per rintracciare il fuggitivo e risalire al proprietario dell’auto.