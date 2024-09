Incendio in Valpolicella, villetta in fiamme: tre abitazioni inagibili

Incendio in Valpolicella nella serata di lunedì.

Incendio in Valpolicella nella serata di ieri, lunedì 23 settembre: un fumo denso si è levato da una villetta di via Brennero, nel territorio del comune di San Pietro in Cariano, vicino all’abitato di Corrubbio.

Secondo quanto ricostruito, l’incendio sarebbe scoppiato all’interno della legnaia di un’abitazione, per poi propagarsi al tetto della villetta bifamiliare. L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio ed è riuscito a domare le fiamme. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita, ma tre abitazioni intaccate dall’incendio sono state dichiarate inagibili.