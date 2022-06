Incendio nel pomeriggio a Parona.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, martedì 21, a Parona, zona Corte Molon. Una densa colonna di fumo nero si è alzata dalla zona del parco dell’Adige, fino ad arrivare dalle parti di corte Molon, che secondo le prime informazioni sarebbe stata evacuata, così come il McDonald’s e il negozio Unieuro.

La puzza di bruciato e il fumo nero hanno spaventato non poco i residenti della zona. La polizia locale di Verona invita a non passare in lungadige Attiraglio, traffico in tilt. Proprio oggi la Protezione civile del Veneto, a causa delle condizioni climatiche e vegetazionali, aveva lanciato l’allarme incendi per le zone boschive, comprese quelle del Veronese.

(notizia in aggiornamento)