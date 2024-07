Identificato il corpo ritrovato in Adige al Pestrino: ecco chi era

E’ stato identificato il cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in Adige al Pestrino.

E’ stato identificato il corpo ritrovato in avanzato stato di decomposizione nelle acque dell’Adige: si tratta di Luciano Imperio Stevanella, 82 anni, di Bolzano. L’uomo risultava scomparso ormai da 3 mesi.

Di lui si erano infatti perse le tracce il 4 aprile scorso. A Bolzano, la sua città, era molto conosciuto. Membro molto impegnato dell’Anpi, per molti anni aveva gestito un distributore di benzina in via Resia. Per l’identificazione è stato necessario l’esame del dna comparato con quello del figlio.

A salutare Stevanella il messaggio di Anpi Alto Adige: “Ciao Luciano! Il dolore si ripete un’altra volta. Dopo la tua scomparsa, ora hanno dunque ritrovato il tuo corpo. Condoglianze alla tua famiglia. Nel nostro impegno per attuare quei valori della Costituzione che ti stavano generosamente tanto a cuore, in qualche modo ci sarai sempre e cercheremo di far sempre tesoro delle tue argute e preziose lezioni di buon senso e di esser degni della tua generosità”.