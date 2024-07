Un altro cadavere affiora dall’Adige: era alle griglie del Pestrino

Verona, cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione trovato in Adige alle griglie del Pestrino.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 8, è stato rinvenuto un cadavere in Adige nelle griglie del Pestrino. Lo hanno recuperato i vigili del fuoco, allertati dal personale di manutenzione della chiusa. Si tratta di un uomo in avanzato stato di decomposizione, che si presume sia stato in acqua per diversi mesi. Su disposizione del magistrato, il corpo è stato trasferito a Medicina Legale per l’autopsia.

Nel frattempo si procederà con un’ispezione esterna per verificare eventuali tracce di violenza, sebbene la lunga permanenza in acqua renda difficile distinguere traumi da percosse da quelli causati dalla corrente o da detriti. Le forze dell’ordine preleveranno le impronte digitali per confrontarle con i database delle persone scomparse. Si ipotizza che il cadavere possa essere stato trasportato dal fiume Adige fin dal Trentino. Gli inquirenti stimano che il corpo sia in acqua da almeno due mesi, ma le variazioni di temperatura complicano la determinazione precisa del tempo di permanenza.