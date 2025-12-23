Guida ai supermercati aperti per Natale e Santo Stefano a Verona

Supermercati aperti a Verona e provincia per Natale e Santo Stefano.

Quali supermercati sono aperti a Verona e provincia per Natale e Santo Stefano? Per molti veronesi e turisti diventa cruciale sapere dove e quando è possibile fare la spesa: soprattutto per evitare code o sorprese indesiderate nei giorni clou. Il consiglio, in ogni caso, è sempre quello di informarsi verificando gli orari specifici dei diversi punti vendita.

Vigilia di Natale (24 dicembre).

Come ogni anno, la vigilia di Natale è la giornata in cui la maggior parte dei supermercati resta aperta, spesso con orari speciali ma utili per fare acquisti dell’ultimo minuto. Secondo le previsioni generali per il Natale 2025, valide anche per il Veneto:

Molte catene – tra cui Coop, Conad, Carrefour e Pam – garantiscono l’apertura per tutta la giornata del 24 dicembre , con orari che di solito coprono buona parte della mattina e del pomeriggio.

– garantiscono , con orari che di solito coprono buona parte della mattina e del pomeriggio. Esselunga apre tradizionalmente la vigilia con orario prolungato (in passato dalle 7.30 alle 20.00), offrendo una finestra più ampia per fare spesa.

apre tradizionalmente la vigilia con orario prolungato (in passato dalle 7.30 alle 20.00), offrendo una finestra più ampia per fare spesa. Catene come Lidl, MD e altri punti vendita (Crai, Penny Market, ecc.) saranno aperte il 24 , ma spesso con orari ridotti rispetto alla norma (tipicamente fino alla prima serata).

saranno , ma spesso con (tipicamente fino alla prima serata). Anche gli ipermercati, come quelli presenti nelle principali gallerie commerciali di Verona e provincia, seguono questa tendenza: aperture fino a sera e chiusura anticipata prima delle festività maggiori.

Consiglio pratico: è sempre buona norma arrivare entro metà pomeriggio del 24 dicembre, perché molte casse chiudono prima dell’orario teorico per permettere al personale di tornare a casa.

Natale.

Il 25 dicembre è la festa religiosa per antonomasia e, anche per rispetto delle tradizioni e dei lavoratori, quasi tutti i supermercati a Verona saranno chiusi.

Le principali catene – da Coop a Esselunga, da Lidl a MD – non aprono il giorno di Natale nei loro punti vendita ordinari.

nei loro punti vendita ordinari. I supermercati Martinelli saranno chiusi nelle giornate del 25 e 26 dicembre.

nelle giornate del 25 e 26 dicembre. Alcune eccezioni locali o minori possono riguardare minimarket in stazioni o punti turistici, ma non è garantito e si tratta più di casi isolati rispetto alla rete principale.

Pertanto, chi si trova a Verona per Natale e ha bisogno di generi alimentari, è consigliato prevedere la spesa entro il 24 dicembre o prepararsi con acquisti anticipati.

Santo Stefano (26 dicembre).

Il 26 dicembre, festa di Santo Stefano, segna un ritorno graduale alla normalità, ma con orari festivi o limitati:

Catene come Conad o supermercati di quartiere in genere riaprono con orario festivo , di solito simile a quello domenicale (ad esempio mattina e primo pomeriggio).

in genere , di solito simile a quello domenicale (ad esempio mattina e primo pomeriggio). Insegne quali Aldi storicamente riaprono il 26 seguendo l’orario domenicale dopo la chiusura del 25 dicembre.

nelle giornate del 25 e 26 dicembre. Iper e alcuni supermercati presenti nei centri commerciali veronesi (come La Grande Mela ) tornano a operare con orario regolare nella giornata del 26, offrendo un’opportunità per completare gli acquisti natalizi o prepararsi per il Capodanno.

(come ) tornano a operare con orario regolare nella giornata del 26, offrendo un’opportunità per completare gli acquisti natalizi o prepararsi per il Capodanno. Alcune catene potrebbero mantenere chiusi reparti freschi o gastronomici, anche se il negozio principale è aperto, per semplificare la gestione del personale nei giorni successivi alle feste.

Suggerimenti ai veronesi e ai visitatori.

Verifica sempre l’orario specifico del punto vendita su siti ufficiali o tramite chiamata: ogni supermercato può adattare gli orari in base alla propria gestione e alla collocazione.