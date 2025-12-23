Verona verso i Giochi, i cerchi olimpici sono arrivati in città

I cerchi olimpici dei Giochi di Milano Cortina 2026 sono arrivati a Verona.

Verona verso i Giochi olimpici e paralimpici: sono stati posizionati in alcuni punti della città i primi Spectaculars temporanei, che ci accompagneranno fino al termine dei Giochi di Milano Cortina 2026. Le prime due installazioni, a Castel S. Pietro e sull’alzaia del Ponte di Castelvecchio, rappresentano il simbolo più noto del movimento olimpico: i 5 Cerchi olimpici.

I 5 Cerchi, nati da un’idea di Pierre De Coubertin, e presentati nel 1914, simboleggiano gli ideali di universalità e fratellanza e i colori, che sono presenti in tutte le bandiere dei Paesi del mondo. Successivamente verrà posata un’ulteriore installazione che rappresenterà gli Agitos paralimpici.

In questi giorni è inoltre iniziata la vestizione di una prima parte di città col “Look of the Games”. Allestimento che sarà completata dopo le festività in vista dell’inizio dei Giochi a Milano il 6 febbraio 2026.