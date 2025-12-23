Da Bosco Chiesanuova a Milano-Cortina 2026: i giganti delle nevi raccontano il sogno olimpico.

La Lessinia scalda i motori in vista delle Olimpiadi: sabato 27 dicembre, Bosco Chiesanuova diventa una tappa del viaggio verso Milano-Cortina 2026. Il tutto avverrà con l’inaugurazione della mostra itinerante “Road to Milano-Cortina 2026”.

Un viaggio tra cimeli e leggende.

L’evento, curato dal Coni Verona, non è solo un’esposizione di manifesti storici e cimeli olimpici, ma un vero tributo all’identità sportiva del territorio. Il sipario si alzerà alle 16:30 nella Sala Olimpica del Teatro Vittoria.

Il momento più atteso è fissato per le ore 17, quando il giornalista sportivo Franco Bragagna condurrà un dialogo con tre leggende locali dello sci di fondo: Fulvio Valbusa, Sabina Valbusa e Lucia Scardoni. Sarà un racconto fatto di talento e “sana anarchia”, come anticipato dallo stesso Bragagna, per ripercorrere le carriere di chi ha portato il nome della montagna veronese sulle vette del mondo.

Sport, cultura e territorio.

“Un’opportunità per i più grandi di rivivere emozioni memorabili e per i giovani di scoprire storie di caparbietà e tenacia”, ha commentato Michele Zanini, assessore alla Cultura e allo Sport. La giornata si concluderà con un brindisi insieme agli atleti ai mercatini di Natale in piazza della chiesa.

Info.

La mostra, che rappresenta un’occasione unica per immergersi nello spirito a cinque cerchi, sarà allestita al Museo Luxino e visitabile fino al 6 gennaio 2026. Ingresso gratuito durante gli orari di apertura dello Iat di Bosco Chiesanuova.