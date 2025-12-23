Giubileo, Natale e giornata della Pace: il calendario delle celebrazioni del Vescovo di Verona.
“Il Natale è la festa di ciò che appare inutile”: con queste parole il Vescovo di Verona, Domenico Pompili, introduce il calendario di celebrazioni che lo vedranno protagonista nei prossimi giorni.
La Vigilia tra i detenuti e la Notte in Cattedrale.
Il percorso spirituale del Pastore veronese inizierà mercoledì 24 dicembre con un gesto di profonda vicinanza agli ultimi: alle ore 16:00 presiederà infatti la Messa vespertina presso la Casa circondariale di Montorio. La serata proseguirà poi in Cattedrale con la Veglia (ore 21:30) e il solenne Pontificale in nocte alle 22:00. Il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, monsignor Pompili tornerà in Cattedrale alle 11:00 per il Pontificale in die.
Santo Stefano e la chiusura del Giubileo.
Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il Vescovo si recherà a San Pietro di Morubio (ore 11:00) per ricordare don Stefano Piacentini nel 25° anniversario della sua scomparsa.
Domenica 28 dicembre segnerà un momento storico per la Diocesi: alle 16:00, in Cattedrale, si terrà la chiusura diocesana del Giubileo. Sarà un momento di ringraziamento collettivo, arricchito dal canto del Te Deum, che si tradurrà anche in un gesto concreto di solidarietà: le offerte raccolte sosterranno infatti il Fondo della Caritas diocesana contro l’emergenza abitativa.
Pace ed Epifania dei popoli.
L’anno si chiuderà il 31 dicembre con la Messa di ringraziamento (ore 18:30), mentre il 1° gennaio 2026 sarà dedicato alla 59ª Giornata mondiale della pace. Monsignor Pompili riprenderà il messaggio di papa Leone XIV, invitando la comunità a essere testimone di una “pace disarmata e disarmante”.
Le festività proseguiranno il 6 gennaio con il Pontificale dell’Epifania (ore 11:00) e la suggestiva Messa dei popoli (ore 16:00), animata dalle comunità cattoliche di diverse nazionalità presenti sul territorio, segno di una Chiesa unita nella diversità. Il tempo di Natale si concluderà ufficialmente domenica 11 gennaio con la festa del Battesimo del Signore celebrata a San Pietro in Valle.