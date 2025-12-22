Previsioni meteo, su Verona e il nord potrebbe arrivare la svolta di Natale: fine anno con aria fredda e neve anche a bassa quota.

Dopo un avvio di dicembre dominato da tempo stabile e temperature miti, il quadro meteo su Verona e sul Veneto potrebbe cambiare proprio a ridosso del Natale. Le ultime proiezioni dei principali modelli indicano infatti segnali di indebolimento del vortice polare, e una configurazione che aprirebbe la strada a correnti fredde orientali.

Una spinta anticiclonica sull’area scandinava potrebbe infatti favorire la discesa di aria gelida dall’est Europa. Alcuni scenari ipotizzano un primo impulso freddo già poco prima di Natale, mentre il raffreddamento più incisivo potrebbe concretizzarsi tra la fine di dicembre e l’inizio di gennaio, anche se su queste tempistiche l’affidabilità resta bassa.

La situazione su Verona e provincia.

Fino a oggi, lunedì 22 dicembre, su Verona abbiamo avuto nebbie, cieli nuvolosi e temperature superiori alla media stagionale, con minime comprese tra 5 e 7 °C e massime tra 10 e 13 °C. Tra il 22 e il 24 dicembre è probabile una fase perturbata, con piogge in pianura e neve relegata alle alte quote, attorno ai 1.600 metri, a causa di correnti miti in quota.

Da Natale in poi, invece, potrebbe avviarsi un progressivo calo termico con l’ingresso di correnti da est. Resta però da chiarire se il freddo sarà accompagnato da precipitazioni: storicamente, le irruzioni orientali sulla pianura veronese risultano spesso secche.

Scenario da confermare.

In sintesi, l’aria fredda dalla Siberia potrebbe affacciarsi sull’Italia nord-orientale poco dopo Natale, portando notti più fredde e, se le condizioni lo permetteranno, anche qualche fiocco a bassa quota. Al momento non si tratta di una certezza, ma i segnali atmosferici iniziano a convergere.