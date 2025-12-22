Tornano i falsi sms inviati dal Cup: “Attenti, è una truffa”

Segnalati in provincia di Verona falsi sms inviati dal Cup: si tratta di una truffa già nota, la stessa Ulss 9 aveva messo in guardia.

Tornano nel Veronese i falsi sms del Cup: si tratta, in particolare, di messaggi che invitano a contattare con urgenza il Cup attraverso numeri a pagamento con prefissi come 899, che, una volta richiamati, prosciugano il credito telefonico della vittima.

Una truffa già nota e simile a quella segnalata nei mesi scorsi, quando la stessa Ulss 9 Scaligera aveva messo in guardia gli utenti ricordando che dal Cup non vengono mai inviati sms con numeri da richiamare: “Gli unici messaggi ufficiali sono quelli automatici di promemoria delle prenotazioni, che preannunciano una chiamata da un numero 045 per confermare o disdire l’appuntamento”.

Non solo sms.

Non solo sms: vengono infatti segnalate anche false email che imitano la grafica del portale dei pagamenti della pubblica amministrazione. Con il pretesto di un inesistente rimborso del Servizio sanitario nazionale, gli utenti vengono invitati a cliccare su un link e a inserire dati personali e bancari. Anche in questo caso l’invito è a non cliccare, non fornire informazioni sensibili e segnalare l’accaduto alle autorità competenti.