Preso dopo 6 anni: latitante rintracciato in un B&B a Verona

Fine della fuga per latitante 40enne ricercato dal 2019: beccato in un B&B di Verona e arrestato.

Verona, polizia di Stato ha arrestato un latitante marocchino 40enne, ricercato dal 2019: era in un B&B con la fidanzata. La sua fuga durava da oltre sei anni, ma si è interrotta bruscamente sabato sera tra le mura di un B&B di Verona. Un cittadino marocchino di 40 anni, su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Savona in settembre 2019, è stato arrestato dagli agenti delle volanti della polizia di Stato.

L’operazione è scattata intorno alle 21:40, nell’ambito dei monitoraggi informatici sulle strutture ricettive del territorio. Il sistema di allerta collegato alle registrazioni degli ospiti ha fatto scattare l’alert alla Questura, localizzando l’uomo in una struttura in zona Pradaval.

Quando i poliziotti hanno bussato alla porta della stanza, il quarantenne si trovava in compagnia della fidanzata. Nonostante fosse privo di documenti d’identità validi e vivesse in condizioni di irregolarità sul territorio nazionale, l’uomo non ha opposto resistenza, fornendo verbalmente le proprie generalità.

Accompagnato negli uffici di Lungadige Galtarossa, il sospettato è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Gli accertamenti tecnici hanno tolto ogni dubbio: le impronte digitali hanno confermato la piena corrispondenza con il soggetto ricercato per i fatti risalenti al 2019 in Liguria.

Dopo anni trascorsi nell’ombra, per l’uomo si sono aperte le porte del carcere. Al termine delle procedure di rito, gli agenti lo hanno scortato nella Casa Circondariale di Verona-Montorio, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.