Strani sms dall’Ulss 9: “Attenzione, non chiamate: è una truffa”

L’Ulss 9 mette in guardia in merito a strani sms che invitano a contattare i loro uffici: “Non fatelo, si tratta di una truffa”.

Nei giorni scorsi l’Azienda Ulss 9 Scaligera ha ricevuto segnalazioni da alcuni utenti in merito a sms ricevuti che invitano a “contattare i nostri uffici USI”, allegando numeri come “895 895 XXX”.

Si tratta in realtà di una truffa, in circolazione da alcuni mesi e già segnalata da altre aziende sanitarie italiane. I recapiti in questione non hanno alcun collegamento con l’Ulss 9 Scaligera, che non invia mai sms con numeri di telefono da richiamare.

Si invitano i cittadini che dovessero ricevere simili messaggi a segnalarlo immediatamente alle autorità competenti e soprattutto a non chiamare il recapito indicato nel messaggio, che è in realtà un numero a pagamento a tariffa maggiorata.