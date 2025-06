Verona, lavori di asfaltatura in ottava Circoscrizione.

Al via da martedì 24 giugno a Verona i lavori di asfaltatura di via Caiò, in 8^ Circoscrizione. L’intervento avrà una durata di circa 4/5 giorni, salvo avverse condizioni metereologiche, durante i quali la strada sarà chiusa al traffico. L’accesso ai residenti sarà sempre garantito.