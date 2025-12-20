Capodanno in Bra con i finalisti di XFactor e la musica di Rtl 102.5

Torna lo show di Capodanno in piazza Bra, con i finalisti di XFactor e la musica di Rtl 102.5.

Torna l’appuntamento di Capodanno in piazza Bra con i finalisti di XFactor e la musica di Rtl 102.5. Si chiama “Big & Bang” il format pensato per un pubblico trasversale, capace di conquistare giovani e famiglie. Lo show del 31 dicembre è promosso dal Comune di Verona in collaborazione con Fondazione Arena di Verona e Arena di Verona Srl.

A partire dalle 21, Rtl 102.5 sarà protagonista della serata con l’animazione di Angelo Baiguini, Francesca Cheyenne, Jessica Brugali, Vanessa Grey e Diego Zappone, accompagnati dal dj set di Alessia Manzoni. Dalle 23, la festa entrerà nel vivo anche in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 e Radio Zeta con le esibizioni di Rob, vincitrice di X Factor 2025, insieme ai finalisti EroCaddeo e PierC, oltre ad Angelica Bove e Amelie.

Dopo il brindisi di mezzanotte, la musica continuerà fino alle 3 con la “Discoteca Nazionale” e il Dj Sautufau. L’evento si potrà seguire dalle 23 in diretta in radiovisione su Rtl 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulle piattaforme social e in streaming su Rtl 102.5 Play.